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  3. 01 Ekim 2019 13:01

Flamingolar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ile Başiskele ilçeleri arasında bulunan İzmit Körfezi'nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Flamingolar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ile Başiskele ilçeleri arasında bulunan İzmit Körfezi'nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor.

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Flamingolar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu sulak alana yüzlerce flamingo akın etti.

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Flamingolar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sahil bölgesinde duran flamingo sürüsü, İzmit Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

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Flamingolar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.

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