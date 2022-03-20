Göç yolundaki flamingoların Konya molası
Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Baraj Gölü'nde konaklayan göç yolundaki flamingolar, 2 gün sonra yeniden sıcak bölgelere uçtu.
İvriz Baraj Gölü, İvriz Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1981- 1984 yıllarında yapıldı. 83 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölü, zaman zaman yaz aylarında flamingo ve diğer kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.
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Bu yıl da hava sıcaklığının eksi 10 derecelerin altına düşmesine rağmen göç yolundaki flamingolar, baraj gölünde konakladı.
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Flamingolar, 2 gün sonra tekrar sıcak bölgelere gitmek için kanatlandı.
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