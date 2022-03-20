Göç yolundaki flamingoların Konya molası

İvriz Baraj Gölü, İvriz Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1981- 1984 yıllarında yapıldı. 83 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölü, zaman zaman yaz aylarında flamingo ve diğer kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.