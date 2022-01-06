Gökyüzünde onu görenler dönüp bir daha baktı
Gökyüzünde bu devi gören herkes onu sadece bir "yarasa" sandı ama aslında o bir uçan tilki... Ve boyu 150 cm'ye kadar ulaşabiliyor.
Yarasa ailesinin 200 cins olmak üzere 1000' yakın türü vardır. Kanatları açık durumdaki boyları 5 cm'den 150 cm'ye kadar değişebilir. Uçan tilkinin kanadı enine 60 cm'e ulaşırken, boyu zaman zaman 1.5 metreyi aşabilmektedir.
Yarasalar, dünyanın her bölgesinde yaşarlar, ancak tropikal bölgelerde sayıları daha fazladır. Yarasalar çok miktarda böcek tükettikleri için, dünyanın dengesi açısından büyük önem taşırlar.
Yarasanın vücudu fareye benzer ve genellikle ince bir kürkle kaplıdır. Yarasa ailesinin en büyük trü olan uçan tilkinin boyu 30-40 cm olabildiği için 'tilki'ye benzetilmektedir.
Yarasaların kulakları çoğunlukla çok büyük ve kıvrımlıdır. Burun ve kulaktaki bu çıkıntılar, duyu organı görevi görür, ses titreşimlerini almaya ve iletmeye yarar. Bazı yarasalar yalnız yaşar, mağaralarda, yarıklarda, içi oyuk ağaçlarda veya tavan aralarında. Diğer türler ise sürüler halinde yaşar.