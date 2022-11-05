Görülmemiş olay! 8 yaşındaki çocuğu ısıran kobra öldü

Kobra ölürken, şans eseri ısırdığı çocuğa zehri geçmedi ve Deepak hayatta kaldı.

New Indian Express'e bir röportaj veren çocuk, "Kurtulmak için kobrayı savursam da kurtulamayınca onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.