Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur

Görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur, Erzincan’da gurbetçilerin kamerasına yansıdı. Tatlısu köyüne yazdan yaza gelen Serdar Yıldırım ve ailesi, evin bahçesinde otururken duvarda bir hayvan gördü. Bunun fare olduğunu sanıp süpürgeyle evden uzaklaştırmak istediler. Yapısı itibariyle bunun fare olmadığını fark eden aile uzun süre duvardaki canlıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldılar. Daha sonra yapılan araştırmada duvardaki hayvanın görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur olduğu anlaşıldı.