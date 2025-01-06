Görüntüler Marmara Denizi'nden: Yavrusunu vura vura öldürdü
Kınalıada açıklarında bir yunusun yavrusunu defalarca vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler bilimsel makaleye konu oldu. Bu davranışın nadiren kayıt altına alındığı belirten bilim insanları, ''Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz'' dedi.
Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada, çok az kayıt altına alındığını belirterek konuyla ilgili bir makale yayınladı.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, görüntülerin Kınalıada açıklarında geçen Ağustos ayında dalgıç Fibay Korkmaz tarafından kaydedildiğini söyledi. Tonay, kaydın yapıldığı Marmara Denizi'nin önemli bir deniz memelisi alanı olduğunu da belirterek, 'Afalina', 'Tırtak' ve 'Mutur' türlerinin Marmara'da yaşadığını kaydetti.
'DENİZ MEMELİLERİNDE NADİREN GÖRÜLÜYOR'
Kayda geçen görüntünün dünyada az sayıda elde edilen bir görüntü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "Video kaydından Afalina türü bir yunusun kendi türünden yavru bir yunusu öldürme davranışını bu kayıtta görüyoruz.53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. 'Infanticide' (yavru öldürme) hayvanlarda gözlenen bir davranış. Balıklarda, amfibilerde (hem suda hem karada yaşayanlar), kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış. Deniz memelilerinde de görülüyor ama dediğim gibi dünyada bunun video kaydı gerçekten çok az. " dedi.
'KENDİ ÜREME BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Doç.Dr. Tonay, " 'Neden yapıyorlar?', 'Niye bir yavruyu öldürüyor?' denilebilir. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Amaç da yavruyu öldürerek yavrunun annesinin kendisiyle çiftleşmesini sağlamak. Çünkü süt veren bir dişi başka bir erkekle çiftleşmiyor. Dolayısıyla kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz" dedi.