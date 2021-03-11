''Gülen yüz emojili'' piton yılanı 45 bin TL'ye satıldı
Derisinde 'gülen yüz emojisi' motifi bulunan ve görenleri hayrete düşüren Kraliyet Pitonu, 6 bin dolara satıldı.
CNN International'da yer alan habere göre, yaklaşık 20 yıldır sürüngen yetiştiriciliği ve üreticiliği yapan ABD'li Justin Kobylka'nın Kraliyet Pitonu cinsi yılanı görenleri şaşırtıyor.
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Kobylka, aslında altın sarısı ve beyaz renklerden oluşan bir yılan üretmek için uğraştığını ancak 8 yıllık uğraşın sonunda, derisinde gülen yüz emojileri olan bir yılan elde ettiğini söyledi.
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"Her 20 hayvandan biri, üzerinde bir gülen surata sahip olabilir" diyen Kobylka, bu işe başladığından beri daha önce hiç üzerinde üç gülen yüz bulunan bir yılan görmediğini belirtti.
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Kobylka, 2017'de de gündem olan yılana 6 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) alıcı çıktığını söyledi. Kobylka'nın sayıları 400'ü bulan bir sürüngen koleksiyonu var.
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