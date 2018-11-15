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  3. 15 Kasım 2018 14:35

Hangi hayvan nasıl doğum yapar ?

Hangi hayvan nasıl doğum yapar ?

Toplu iğne ucundan büyük olmayan bu yavru denizanalarının nasıl doğduğunu gösteren ilginç anlar.

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Hangi hayvan nasıl doğum yapar ?

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Hangi hayvan nasıl doğum yapar ?

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Hangi hayvan nasıl doğum yapar ?

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