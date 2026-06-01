Hatay açıklarında sürpriz ziyaretçi: Akdeniz'de nadir görülen balina kamerada
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında gezi teknesiyle denize açılan vatandaşlar, Akdeniz sularında nadir rastlanan dev bir balina ile karşılaştı. Deniz yüzeyine çıkarak teknenin oldukça yakınında yüzen balinanın o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Hatay'ın turistik ilçesi Samandağ açıklarında doğa tutkunlarını heyecanlandıran eşsiz bir an yaşandı.
Akdeniz sularında gezi teknesiyle tura çıkan vatandaşlar, deniz yüzeyine aniden çıkan dev bir balina ile karşılaştı. Akdeniz ekosisteminde son derece nadir olarak görülen bu sürpriz ziyaretçi, bölgede büyük bir şaşkınlık ve ilgiyle karşılandı.
Tekne Turunda Unutulmaz Karşılaşma
Samandağ sahili açıklarında seyreden gezi teknesindeki yolcular, deniz yüzeyindeki devasa hareketliliği fark ettiklerinde gözlerine inanamadı.
Bir süre teknenin etrafında yüzen ve suyu yararak ilerleyen dev balina, şanslı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
