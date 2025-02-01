Hatay'da sürpriz misafir: Türkiye'de ilk kez görüntülendi

'SABIRLA SÜREN TAKİP SONUCU FOTOĞRAFINI ÇEKEBİLDİK'

Çok hareketli olan kuşun ilk kez Türkiye'de görüldüğünü belirten kuş gözlemcisi Önder Kahraman, İlk başta kuşu gördüm ama fotoğraf çekemedim. Arkadaşların da bölgeye gelmesiyle birlikte uzun ve sabırla süren takibin ardından kuşun fotoğrafını çekebildik. Türkiye'de yeni bir kuş türünü keşfettiğimiz için çok mutlu olduk. Filistin Nektarkuşu ile birlikte Türkiye'de 499'uncu kuş türü kayıt altına alınmış oldu dedi.