Havalar ısınınca erken uyandılar

Yani sadece aktifleşme değil üremeye de başladıkları görülmüştür. Normalde biz bunların nisan ayında veya mart ayının sonlarına doğru ürediklerini biliyoruz. Bu da türlerin küresel ısınmadan dolayı üreme dönemlerinin değişeceğini ve olumsuz olarak etkilenebileceklerini göstermektedir" dedi.