Havalar ısınınca erken uyandılar
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kertenkele ve yılan gibi sürüngenlerin uyandığını açıkladı.
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kertenkele ve yılan gibi sürüngenlerin uyandığını belirterek, "Mardin'deki Kayseri kertenkelelerinin üreme davranışı gösterdiğini gördük.
Yani sadece aktifleşme değil üremeye de başladıkları görülmüştür. Normalde biz bunların nisan ayında veya mart ayının sonlarına doğru ürediklerini biliyoruz. Bu da türlerin küresel ısınmadan dolayı üreme dönemlerinin değişeceğini ve olumsuz olarak etkilenebileceklerini göstermektedir" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kırsal kesimlerde sürüngenlerin kış uykusundan erken uyanmasına neden oldu.