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  3. 11 Şubat 2021 12:22

Havalar ısınınca erken uyandılar

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kertenkele ve yılan gibi sürüngenlerin uyandığını açıkladı.

Havalar ısınınca erken uyandılar

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kertenkele ve yılan gibi sürüngenlerin uyandığını belirterek, "Mardin'deki Kayseri kertenkelelerinin üreme davranışı gösterdiğini gördük.

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Havalar ısınınca erken uyandılar

Yani sadece aktifleşme değil üremeye de başladıkları görülmüştür. Normalde biz bunların nisan ayında veya mart ayının sonlarına doğru ürediklerini biliyoruz. Bu da türlerin küresel ısınmadan dolayı üreme dönemlerinin değişeceğini ve olumsuz olarak etkilenebileceklerini göstermektedir" dedi.

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Havalar ısınınca erken uyandılar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kırsal kesimlerde sürüngenlerin kış uykusundan erken uyanmasına neden oldu.

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Havalar ısınınca erken uyandılar

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Mardin ve Diyarbakır olmak üzere bölgede birçok noktada sürüngenlerin uyandığını ve üreme davranışları sergilediğini söyledi.

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