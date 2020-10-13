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  3. 13 Ekim 2020 10:16

Hayalet böcek görenleri şaşırtıyor...

Konya'da ilginç görüntüsü ve kamuflaj için geliştirdiği hareket şekliyle dikkati çeken hayalet böcek "dal" şaşırtıyor. Kamufle olarak, sıradan bir dal parçası gibi durarak avcılara görülmemeyi sağlıyor.

Hayalet böcek görenleri şaşırtıyor...

Konya'daki Tropikal Kelebek Bahçesi sayısız kelebek türünün ve endemik bitkilerin dışında tropikal iklimlerde yaşayan canlılara da ev sahipliği yapıyor. 

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Hayalet böcek görenleri şaşırtıyor...

Boyu 56 santimetreye kadar çıkabilen, böcek dünyasının en uzun türü olmasıyla bilinen dal böceği, sopaya benzer yapısı ve rengiyle bulunduğu ortamda bir ağacın dalını andırıyor.

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Hayalet böcek görenleri şaşırtıyor...

Son derece yavaş hareket eden böcek, tehlike ile karşılaştığında kendisini rüzgarın önünde savrulan bir dal parçası gibi yere bırakarak kamufle oluyor. Hareketsiz olduğu durumda ise şekli sayesinde görülmesi çok zor olduğu için "hayalet" unvanını alan böcek, bahçeyi gezenlerden büyük ilgi görüyor.

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Hayalet böcek görenleri şaşırtıyor...

Tropikal Kelebek Bahçesi Baş Biyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, bahçenin 28 derece ısı ve yüzde 80 nem oranıyla tropikal canlılar için en uygun ortamı sunduğunu belirtti. 

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