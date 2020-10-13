Hayalet böcek görenleri şaşırtıyor...

Son derece yavaş hareket eden böcek, tehlike ile karşılaştığında kendisini rüzgarın önünde savrulan bir dal parçası gibi yere bırakarak kamufle oluyor. Hareketsiz olduğu durumda ise şekli sayesinde görülmesi çok zor olduğu için "hayalet" unvanını alan böcek, bahçeyi gezenlerden büyük ilgi görüyor.