Hayalet böcek görenleri şaşırtıyor...
Konya'da ilginç görüntüsü ve kamuflaj için geliştirdiği hareket şekliyle dikkati çeken hayalet böcek "dal" şaşırtıyor. Kamufle olarak, sıradan bir dal parçası gibi durarak avcılara görülmemeyi sağlıyor.
Konya'daki Tropikal Kelebek Bahçesi sayısız kelebek türünün ve endemik bitkilerin dışında tropikal iklimlerde yaşayan canlılara da ev sahipliği yapıyor.
Boyu 56 santimetreye kadar çıkabilen, böcek dünyasının en uzun türü olmasıyla bilinen dal böceği, sopaya benzer yapısı ve rengiyle bulunduğu ortamda bir ağacın dalını andırıyor.
Son derece yavaş hareket eden böcek, tehlike ile karşılaştığında kendisini rüzgarın önünde savrulan bir dal parçası gibi yere bırakarak kamufle oluyor. Hareketsiz olduğu durumda ise şekli sayesinde görülmesi çok zor olduğu için "hayalet" unvanını alan böcek, bahçeyi gezenlerden büyük ilgi görüyor.