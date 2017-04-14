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  3. 14 Nisan 2017 09:50

Hindistan'ın yılan oynatıcıları

Hindistan'ın yılan oynatıcıları

Hindistan'ın geleneksel yılan oynatıcıları, doğal hayatı koruma dernekleri ve yasal düzenlemeler nedeniyle yok olmaya yüz tutan ata mesleklerini sürdürmeye çalışıyor.
 

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Hindistan'ın yılan oynatıcıları


Hindistan'ın en eski geleneklerinden biri olan yılan oynatıcılığı, yaban hayatını koruma dernekleri ve yasal düzenlemeler nedeniyle giderek popülerliğini yitiriyor.
 

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Hindistan'ın yılan oynatıcıları


Hindistan'ın kuzeyinde, Kanpur şehrinin eteklerinde yer alan Jogi Dera kasabası, ülkenin en eski yılan oynatıcı halklarından birine, Saperalara ev sahipliği yapıyor.
 

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Hindistan'ın yılan oynatıcıları


Zehirli yılanları vahşi doğada yakalayıp dişlerini söken bu kabile, Hindu dininin en büyük tanrılarından biri kabul edilen, çoğu zaman boynunda bir kobra yılanıyla simgelenen Şiva'nın izinden gidenler olarak kabul ediliyor.
 

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