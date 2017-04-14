Hindistan'ın yılan oynatıcıları
Hindistan'ın geleneksel yılan oynatıcıları, doğal hayatı koruma dernekleri ve yasal düzenlemeler nedeniyle yok olmaya yüz tutan ata mesleklerini sürdürmeye çalışıyor.
Hindistan'ın en eski geleneklerinden biri olan yılan oynatıcılığı, yaban hayatını koruma dernekleri ve yasal düzenlemeler nedeniyle giderek popülerliğini yitiriyor.
Hindistan'ın kuzeyinde, Kanpur şehrinin eteklerinde yer alan Jogi Dera kasabası, ülkenin en eski yılan oynatıcı halklarından birine, Saperalara ev sahipliği yapıyor.