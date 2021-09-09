Hırsız tilki kamerada! Sosyal medyada olay oldu

Kameralar görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü. Tilki hiç çevredekileri aldırış etmeden kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç hırsızlık olayına şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.