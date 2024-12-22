İnanılır gibi değil: İstanbul'da yavru goril yakalandı

Yavru goril Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından koruma altına alınırken, gorilin Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" türü bir yavrunun kutuda olduğu tespit edildi.