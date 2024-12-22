İnanılır gibi değil: İstanbul'da yavru goril yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Nijerya kalkışlı Bangkok varışlı bir uçakta bir kutunun içerisinde yavru goril yakaladı.
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda bugün ilginç bir olaya tanıklık etti.
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İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Nijerya kalkışlı Bangkok varışlı uçakta yapılan incelemede uçağın kargosunda yavru bir goril bulundu.
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Yavru goril Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından koruma altına alınırken, gorilin Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" türü bir yavrunun kutuda olduğu tespit edildi.
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