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  3. 09 Ekim 2017 09:40

İnanılmaz avlar

İnanılmaz avlar

Thailand'da 5.1 uzunluğundaki bir piton, bahçesine girdiği evin kedisini yedi. Evin sahibi, kedisini beslemek için dışarı çıktığında kedisinin ayaklarını pitonun ağzında gördü.

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İnanılmaz avlar

Pitonu, Pathum Thani'daki evinin bahçesinde bulan 59 yaşındaki Saowarak Charoen, "Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim" dedi. "

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İnanılmaz avlar

Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim" diyen Charoen, "Sonra onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo'nun ayaklarını gördüm.

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İnanılmaz avlar


Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden aynen çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü." dedi.

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