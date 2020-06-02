  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Haziran 2020 15:00

İnci Kefalinin zorlu yolcuğu başladı

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor.

İnci Kefalinin zorlu yolcuğu başladı

Seyrine doyumsuz görüntülerin ortaya çıktığı göç sırasında inci kefalleri, önlerine çıkan engelleri, zıplayarak aşıyor.

1/ 29
İnci Kefalinin zorlu yolcuğu başladı

Jandarma, inci kefallerinin kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleriyle tatlı su ağızlarında önlem alıyor.

2/ 29
İnci Kefalinin zorlu yolcuğu başladı

Meraklı vatandaşların izlemek için göl kıyısına ve nehir kenarına akın ettiği bu doğa olayı, bu yıl pandemi sürecinde izlenemedi.

3/ 29
İnci Kefalinin zorlu yolcuğu başladı

Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar, yeniden bölgeye gelmeye başladı. Van Gölü kıyısında bulunan ve göç gözleminin yapıldığı en iyi yerlerden biri olan Deliçay'a gelen vatandaşlar, inci kefallerinin yolculuğunu ilgiyle izledi.

4/ 29
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM