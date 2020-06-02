İnci Kefalinin zorlu yolcuğu başladı
Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor.
Seyrine doyumsuz görüntülerin ortaya çıktığı göç sırasında inci kefalleri, önlerine çıkan engelleri, zıplayarak aşıyor.
Jandarma, inci kefallerinin kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimleriyle tatlı su ağızlarında önlem alıyor.
Meraklı vatandaşların izlemek için göl kıyısına ve nehir kenarına akın ettiği bu doğa olayı, bu yıl pandemi sürecinde izlenemedi.