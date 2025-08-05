İnsanın insana yağmadığını bir köpek bir diğer köpeğe yaptı!
Erzincan-Erzurum kara yolunda aracın çarpması sonucu bir köpek ölürken, ölen köpeğin yanındaki diğer köpeğin arkadaşının başından ayrılmayarak yoldan geçen araçlara havladığı anlar yürekleri sızlattı.
Kaynak: İHA
Akyazı mevkiinde yaşanan olay, yoldan geçen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.
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Yol kenarında bulunan iki sokak köpeğinden biri, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu öldü.
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Yanında bulunan diğer köpek, arkadaşının etrafından uzun süre ayrılmadı.
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Olayın ardından geçen araçlara havlayarak tepki gösterdiği gözlenen köpeğin davranışları, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.
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