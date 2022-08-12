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  4. İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada!

İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada!

İstanbul’un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada! - Resim: 1

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy Camii manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı. Annesi ile birlikte yüzen sevimli yavru yunus ise izleyenlerin içini ısıttı.

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İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada! - Resim: 2

Tarihi yarımada yakınlarında gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu.

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İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada! - Resim: 3

Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı'na giriş çıkış yapan gemilerin önünde onlarla yarışırcasına yüzerken görülebiliyor.

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İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada! - Resim: 4
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