İstanbul'da binlerce papağan itlaf edilecek

İstanbul’un bazı semtleri, tropik ormanlar gibi. Çünkü binlerce papağan yaşıyor ağaçlarda. Bunlar çoğunlukla evlerden kaçan ve sonra da İstanbul’un doğasına uyum sağlayıp hayatta kalmayı başaran canlılar. Bunların sayısı o kadar arttı ki, Tarım Bakanlığı papağanları “istilacı tür” olarak nitelemeye başladı, hatta papağanları yok etmek, en azından sayısını azaltmak için Avrupa Birliği desteğinde bir program da başlattı.