İstanbul'da binlerce papağan itlaf edilecek
İstanbul'da yaşayan papağanların sayısı arttıkça Tarım Bakanlığı da harekete geçti. Onları "istilacı tür" diye tanımlayan bakanlık, Avrupa Birliği desteğinde, 2 milyon 86 bin euro aldığı projeyle onları yok etmek istiyor. Hayvanseverlerin tepkisini çeken kararın ardından projeye karşı bir imza kampanyası da başlatıldı.
İstanbul’un bazı semtleri, tropik ormanlar gibi. Çünkü binlerce papağan yaşıyor ağaçlarda. Bunlar çoğunlukla evlerden kaçan ve sonra da İstanbul’un doğasına uyum sağlayıp hayatta kalmayı başaran canlılar. Bunların sayısı o kadar arttı ki, Tarım Bakanlığı papağanları “istilacı tür” olarak nitelemeye başladı, hatta papağanları yok etmek, en azından sayısını azaltmak için Avrupa Birliği desteğinde bir program da başlattı.
Programın gerekçesi papağanların çevreye, tarım ürünlerine ve yerli türlere zarar vermesi. Bunun için de TERIAS Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nden 2 milyon 86 bin euro alınacak. Ancak çevreciler bu programa itiraz ediyor, sosyal medyada duyulan bakanlık projesine tepki yağdı.
Simurg Kuş Yuvası Derneği, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye'de papağan ticaretinin yasaklanmasına yönelik uzun yıllardır mücadelemiz sürüyor. Yetkililer papağan ticaretinin yasaklanmasını doğru bulmadığını belirtiyor. Yıl içerisinde onlarca papağanı himayemize alarak, kurtararak satılmalarının önüne geçmeye çalışmaktayız.
Ülkemizde yeşil papağan ve İskender papağanı üremekte, Türkiye Kuşları Listesine girdiler. Papağanların köle olarak görülüp üretilmeleri, satılmaları, çalıştırılmaları yetmez gibi, yeşil papağanlar "istilacı tür" kapsamına alındı. Üstelik bu karar için yeterli bilimsel dayanak yok. Yakalanmalarına, yuvalarından yavrularının toplanmalarına, hapsedilmelerine, üretilmelerine, satılmalarına, çalıştırılmalarına, öldürülmelerine kayıtsız kalmayın. Bir hak ihlaliyle karşılaştığınızda lütfen bizimle iletişime geçin."