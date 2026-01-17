İstanbul'da hem denizlerin hem de gökyüzünün en sevimlileri damatlıklarını giydi

Renk değişimiyle cinsiyet ayırt etmek zor olsa da dişi karabatakların erkeklere göre biraz daha küçük yapılı olduğu biliniyor. "Damatlık" olarak adlandırılan bu görünümün, kuşların karşı cinse sağlıklı ve üremeye hazır olduklarını gösteren tabii bir işaret olduğu belirtiliyor.