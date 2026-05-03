İstanbul'da inanılmaz olay! Televizyon izlerken bir anda görme yetisini kaybetti!
İstanbul Sarıyer’de televizyon izlediği sırada bir anda sağ gözü görmez olan 65 yaşındaki G.Ş., zamana karşı verilen yarışı kazandı! Binde bir görülen "santral retinal arter tıkanıklığı" teşhisi konulan hastaya, tıp dünyasında "tek etkili çözüm" olarak bilinen Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulandı
İstanbul Sarıyer'de yaşayan 65 yaşındaki ev hanımı G.Ş., mart ayının sonunda evinde televizyon izlerken hayatının en büyük şokunu yaşadı.
Sağ gözünde bir anda oluşan karartı ve baş dönmesiyle dünyası kararan talihsiz kadın, ailesi tarafından hastaneye yetiştirildi. Yapılan tetkiklerde, gözün ana atardamarının pıhtı ile tıkanması sonucu "santral retinal arter tıkanıklığı" yaşadığı belirlendi.
Gözdeki retina tabakasının oksijensizliğe dayanamadığını belirten doktorlar, G.Ş.'yi acil olarak yüksek basınçlı ortamda %100 oksijen sağlayan Hiperbarik Oksijen Tedavisi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk etti.
Olayın üzerinden henüz 10 saat geçmişken ilk seansına giren G.Ş., o anları şöyle anlattı:
"Gözümü sildim ama karartı geçmedi. Doktora gittiğimde '24 saat içinde bu tedaviyi almazsan bir daha göremezsin' dediler. İlk seansın sabahında gözüm yarı yarıya açıldı, bulanıklık gitti. Şu an her yeri görebiliyorum, dünyalar benim oldu."