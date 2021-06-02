İstanbul'da maymun otobüse binip şehri gezdi
Sosyal medyada olay olan bu görüntüler, dün sabah İETT otobüsünde kaydedildi. Kadın bir yolcu Alibeyköy hattında çalışan otobüsüne maymunuyla bindi.
Görüntüler, dün sabah İETT otobüsünde kaydedildi. Kadın bir yolcu Alibeyköy hattında çalışan otobüsüne maymunuyla bindi.
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Sevimli maymun otobüsün tutacaklarına asılıp camdan bakarken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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Maymun yolculuk boyunca oyun oynadı.
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Maymun, otobüsteki diğer yolcuların da ilgisini çekti.
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