İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar
Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.
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Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.
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Çok sayıda leylek de Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında mola verdi. TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı.
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