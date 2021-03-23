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  4. İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.

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Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.

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Çok sayıda leylek de Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında mola verdi. TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı.

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