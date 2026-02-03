İstanbul'un sürpriz misafirleri Büyükçekmece Gölü'nde mola verdi
İstanbul'un su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü, flamingolara ev sahipliği yaptı. Göl üzerinde süzülen flamingolar, dronla görüntülendi.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Büyükçekmece Gölü'nde beslenen flamingoların oluşturduğu manzara, izleyenlere görsel şölen sundu.
Sabah saatlerinde kaydedilen dron görüntülerinde flamingoların göl yüzeyinde toplu halde dolaştığı ve zaman zaman uçuş yaptığı anlar yer aldı.
