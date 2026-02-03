  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un sürpriz misafirleri Büyükçekmece Gölü'nde mola verdi

İstanbul'un su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü, flamingolara ev sahipliği yaptı. Göl üzerinde süzülen flamingolar, dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA
İstanbul'un sürpriz misafirleri Büyükçekmece Gölü'nde mola verdi - Resim: 1

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Büyükçekmece Gölü'nde beslenen flamingoların oluşturduğu manzara, izleyenlere görsel şölen sundu. 

İstanbul'un sürpriz misafirleri Büyükçekmece Gölü'nde mola verdi - Resim: 2

Sabah saatlerinde kaydedilen dron görüntülerinde flamingoların göl yüzeyinde toplu halde dolaştığı ve zaman zaman uçuş yaptığı anlar yer aldı.

İstanbul'un sürpriz misafirleri Büyükçekmece Gölü'nde mola verdi - Resim: 3
İstanbul'un sürpriz misafirleri Büyükçekmece Gölü'nde mola verdi - Resim: 4
