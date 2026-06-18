İstanbul'un yanı başındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

Uzman ekipler tarafından stratejik noktalara kurulan kameralar, özellikle yaban hayatının en hareketli olduğu gece saatlerinde çarpıcı kareler yakaladı. Kayıtlara yansıyan görüntülerde; tilki, çakal, porsuk ve karaca gibi ormanın sessiz sakinlerinin beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanlarındaki serbest dolaşımları net bir şekilde yer aldı. Hayvanların doğal davranışlarını hiçbir rahatsızlık duymadan sergilediği bu özel anlar, Ganos Dağları'nın zengin ve sağlıklı ekosistemini bir kez daha kanıtlamış oldu.