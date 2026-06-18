İstanbul'un yanı başındaki yaban hayatı böyle görüntülendi
Tekirdağ'ın eşsiz biyoçeşitliliğe sahip Ganos Dağları'nda ormanın derinliklerine kurulan fotokapanlar, gece karanlığında yaban hayatını saniye saniye kaydetti. Karaca, tilki, porsuk ve çakal gibi hayvanların doğal ortamlarındaki beslenme ve dolaşma anları objektiflere yansırken, uzmanlar bu görüntülerin türlerin korunması adına büyük önem taşıdığını vurguluyor.
Tekirdağ bölgesinin en önemli doğal miraslarından biri olan Ganos Dağları, el değmemiş doğasıyla birbirinden farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bölgedeki biyolojik çeşitliliği izlemek, ekosistem sağlığını değerlendirmek ve türleri koruma altına almak amacıyla ormanın derinliklerine yerleştirilen fotokapanlar, insan müdahalesinden tamamen uzak olan doğal yaşamı gözler önüne serdi.
Uzman ekipler tarafından stratejik noktalara kurulan kameralar, özellikle yaban hayatının en hareketli olduğu gece saatlerinde çarpıcı kareler yakaladı. Kayıtlara yansıyan görüntülerde; tilki, çakal, porsuk ve karaca gibi ormanın sessiz sakinlerinin beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanlarındaki serbest dolaşımları net bir şekilde yer aldı. Hayvanların doğal davranışlarını hiçbir rahatsızlık duymadan sergilediği bu özel anlar, Ganos Dağları'nın zengin ve sağlıklı ekosistemini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Uzmanlardan "Doğal Yaşamı Koruma" Vurgusu
Yaban hayatı araştırmacıları ve doğa koruma uzmanları, elde edilen bu fotokapan kayıtlarının sadece görsel bir zenginlik sunmadığını, aynı zamanda bilimsel açıdan da büyük bir değer taşıdığını vurguluyor. Doğal yaşam alanlarının korunması, bölgedeki tür popülasyonunun kesin olarak tespit edilmesi ve kaçak avcılık gibi tehditlerle mücadele gibi kritik konularda bu verilerin rehber niteliğinde olduğu belirtiliyor.