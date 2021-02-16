İşte Türkiye'deki nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ ceylanları
Türkiye’de sadece Hatay’da 13 bin 288 hektarlık alanda yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘gazella gazella’ türü dağ ceylanları, özel olarak korunuyor. Kırıkhan ilçesi kırsalında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde yaşayan ve anbean takip edilen dağ ceylanları, 7 gün 24 saat, 4 personel tarafından 8 güvenlik kamerası ile izleniyor. ...
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gazella gazella türü dağ ceylanları, Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde özel olarak korunuyor. 24 saat kesintisiz olarak her an takipte olan dağ ceylanlarının sayısı bin 141'e ulaştı.
'DÜNYADA SADECE 3 BİN ADET KALDI' Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, dağ ceylanlarının Türkiye’de sadece Hatay’da yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi. Akın, "Gazella gazella olarak bilinen dağ ceylan türü, dünyada sadece İsrail ve Türkiye’de yaşamlarını sürdürdüğü ve dünyada sadece 3 bin adet kaldığı belirtilen bir türümüz.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında bir üretim tesisi kuruldu. Bu tesis aynı zamanda dağ ceylanlarının yaşam alanıdır” dedi.