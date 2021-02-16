İşte Türkiye'deki nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ ceylanları

'DÜNYADA SADECE 3 BİN ADET KALDI' Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, dağ ceylanlarının Türkiye’de sadece Hatay’da yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi. Akın, "Gazella gazella olarak bilinen dağ ceylan türü, dünyada sadece İsrail ve Türkiye’de yaşamlarını sürdürdüğü ve dünyada sadece 3 bin adet kaldığı belirtilen bir türümüz.