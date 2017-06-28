İşte yılanların çiftleşme dansı

Hemen duran Coytu, cep telefonu ile yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Birbirlerine ip gibi dolanan 2 yılanın görüntüsü, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Yılanları uzun süre izleyen ve müdahale etmeyen çevre sakinleri, dansın ardından caddeden uzaklaşmalarına da izin verdi.