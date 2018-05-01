Jaguarın zor anları!

Brezilya'da avlanmak için nehre doğru ilerleyen jaguar, avlanmaya gittiğine bin pişman oldu.



Alışılandan çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınanlar anlarda bakın neler yaşandı...

Brezilya'da bir nehirde meydana gelen olay şaşkınlık içinde bıraktı.











