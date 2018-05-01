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  3. 01 Mayıs 2018 21:55

Jaguarın zor anları!

Brezilya'da avlanmak isteyen jaguarın zor anları...

Jaguarın zor anları!

Brezilya'da avlanmak için nehre doğru ilerleyen jaguar, avlanmaya gittiğine bin pişman oldu.

Alışılandan çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınanlar anlarda bakın neler yaşandı...
Brezilya'da bir nehirde meydana gelen olay şaşkınlık içinde bıraktı.





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Jaguarın zor anları!

Aç karnını doyurmak için nehirdeki su samurlarını gözüne kestiren jaguar neye uğradığına şaşırdı.

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Jaguarın zor anları!

Nehre doğru uzanan bir dalını üzerine çıkan jaguar bir anda su samurlarının saldırısına uğradı.







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Jaguarın zor anları!

Jaguarın kaçtığı bu nadir anlar böyle kaydedildi.

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