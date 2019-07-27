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  3. 27 Temmuz 2019 09:38

Japonlar onun peşinde ! Elazığ'da ilk kez görüntülendi

Japonların büyük ilgi gösterdiği, Türkiye'de sadece Amanos Dağları'nda yetiştiği bilinen Geyik böceği, Elazığ'da ortaya çıktı. En çok para eden böceklerden biri olan Geyik böceği, 150 bin dolara alıcı buluyor.

Japonlar onun peşinde ! Elazığ'da ilk kez görüntülendi

Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen başta Japonya olmak üzere dünya da bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceği Elazığ'da görüldü.

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Japonlar onun peşinde ! Elazığ'da ilk kez görüntülendi

Kent merkezine uzakta yayla da gördüğü böceğin farklı olması nedeniyle eline alıp fotoğraflarını çeken ardından doğal ortamına bırakan Fatih Nurcan, "Geyik Böceği" olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendi.

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Japonlar onun peşinde ! Elazığ'da ilk kez görüntülendi

Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 6-7 santim uzunluğunda olduğunu belirten Nurcan, böceğin kendisine farklı geldiğini de aktarıp ilgisini çektiği için eline alıp fotoğraflarını çektiğini ardından tekrar bıraktığını ifade etti.

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Japonlar onun peşinde ! Elazığ'da ilk kez görüntülendi

Zaman zaman bazı illerde de görülen böcek türünün zararsız olması nedeniyle yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yapıldığı biliniyor.

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