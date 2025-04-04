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Karabük'te ormanda buldular, adını Bulut koydular

Karabük'te ormanda bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince bakılan yavru ayı 'Bulut', günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor.

Kaynak: DHA
Karabük'te ormanda buldular, adını Bulut koydular - Resim: 1

Orman işçileri tarafından Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda bulunan yavru bozayıya, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki DKMP ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının, yorgun düştüğü belirlendi.

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Karabük'te ormanda buldular, adını Bulut koydular - Resim: 2

İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki ayı barınağına götürüldü. Burada bakıma alınan yavru ayının ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

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Karabük'te ormanda buldular, adını Bulut koydular - Resim: 3

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından 'Bulut' ismi verildi. Yavru boz ayıya barınak ekipleri, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor.

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Karabük'te ormanda buldular, adını Bulut koydular - Resim: 4

Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen ayının, merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayı, bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacak. (DHA)

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