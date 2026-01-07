Karadenizli vatandaş ağzında sigara çıplak elle yaban domuzu yakaladı

Domuzu yakalayan Şenel Yılmaz(41), olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir" dedi.