Karancıların bu görüntüsü şaşkına çevirdi
Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz!
Afrika'ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.
Bu bile şaşırtıcı bir olayken yeni keşfedilen bir durum, karıncaların gerçekten gelişmiş canlılar olduğunu ortaya koydu.