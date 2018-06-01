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  3. 01 Haziran 2018 11:25

Karancıların bu görüntüsü şaşkına çevirdi

Karancıların bu görüntüsü şaşkına çevirdi

Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz!


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Karancıların bu görüntüsü şaşkına çevirdi

Afrika'ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.


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Karancıların bu görüntüsü şaşkına çevirdi

Bu bile şaşırtıcı bir olayken yeni keşfedilen bir durum, karıncaların gerçekten gelişmiş canlılar olduğunu ortaya koydu.


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Karancıların bu görüntüsü şaşkına çevirdi

Bu karıncaların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi.


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