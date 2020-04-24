Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü
Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırmadan tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler insanın tüylerini ürpertiyor. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek.
Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırmadan tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler insanın tüylerini ürpertiyor. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek.
Kargalar üzerinde araştırmalar yapan bir grup bilim insanına göre doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilip, hayatta kalmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için malzemelerini en akılcı biçimlerde kullanabiliyorlar.
''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.