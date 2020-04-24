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  3. 24 Nisan 2020 13:41

Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırmadan tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler insanın tüylerini ürpertiyor. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek.

Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırmadan tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler insanın tüylerini ürpertiyor. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek.

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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Kargalar üzerinde araştırmalar yapan bir grup bilim insanına göre doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilip, hayatta kalmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için malzemelerini en akılcı biçimlerde kullanabiliyorlar.

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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

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Kargalar ölüm gerçeğini biliyorlar mı? Sırları çözüldü

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

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