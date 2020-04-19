SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Nisan 2020 18:21

Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Bilim insanları gözlerine inanamadı!

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Bilim insanları gözlerine inanamadı!

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

1/ 200
Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Bilim insanları gözlerine inanamadı!

2/ 200
Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Bilim insanları gözlerine inanamadı!

3/ 200
Karıncaların sırrı ortaya çıktı! Bilim insanları gözlerine inanamadı!

4/ 200
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM