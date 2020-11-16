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  3. 16 Kasım 2020 14:55

Karla kaplı çöldeki develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.

Karla kaplı çöldeki develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.

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Karla kaplı çöldeki develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı

Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı.

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Karla kaplı çöldeki develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı

Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Karla kaplı çöldeki develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı

SADECE AĞAÇ KULLANARAK ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ! YOUTUBE VİDEOSU MİLYONLAR İZLENDİ YouTube videoları son zamanlarda milyonlarca kişi için vazgeçilmez aktivitelerden biri. YouTube'ta en çok izlenen video kategorilerinden birisi de ilkel malzemelerle "yaşam mücadelesi veren" içerik üreticileri. Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler doğada buldukları ilkel malzemelerle neler yaptı... İşte YouTube'ta milyonlarca kez izlenen o videonun içeriği...

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