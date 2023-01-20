Kastamonu'da nesli tehlike altındaki ''yediuyur'' görüldü
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde nesli tehlike altında olan ''yediuyur''a rastlandı. Orman işçileri tarafından beslenen yediuyur yeniden ormana salındı.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği bölgesinde bakım çalışmaları sırasında bir çam ağacının kovuğunda nesli tükenme tehdidi altında olan 'yediuyur’a rastladı.
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Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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