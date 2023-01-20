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  4. Kastamonu'da nesli tehlike altındaki ''yediuyur'' görüldü

Kastamonu'da nesli tehlike altındaki ''yediuyur'' görüldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde nesli tehlike altında olan ''yediuyur''a rastlandı. Orman işçileri tarafından beslenen yediuyur yeniden ormana salındı.

Kastamonu'da nesli tehlike altındaki ''yediuyur'' görüldü - Resim: 1

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği bölgesinde bakım çalışmaları sırasında bir çam ağacının kovuğunda nesli tükenme tehdidi altında olan 'yediuyur’a rastladı. 

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Kastamonu'da nesli tehlike altındaki ''yediuyur'' görüldü - Resim: 2

Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Kastamonu'da nesli tehlike altındaki ''yediuyur'' görüldü - Resim: 3
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Kastamonu'da nesli tehlike altındaki ''yediuyur'' görüldü - Resim: 4
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