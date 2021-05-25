Katilin adı belli değil ama suç alet belli: Tanga

Veteriner ekibinden Giulia Gaglianone, yunusun yüzgecinin tanga etrafına dolandığını, ipin kemiğe kadar kestiğini ve hayvanda kalıcı olarak açık bir yara bıraktığını söyledi. Yunusun ayrıca kulağının bir kısmında ve akciğerlerinde zayıflık, zatürre ve çok sayıda parazit gibi kronik zayıflık belirtileri gösterdiği ifade edildi.