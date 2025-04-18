Kayıp kedisi ‘Badem’i bulanı altınla ödüllendirdi
Trabzon'da Badem adlı kedisi kaybolan bir kişi kedilerini 2 gün sonra bularak kendilerine getiren genç kadın için "Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik” diyerek altınla ödüllendirid.
Kaynak: DHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Mukadder Korkmaz ve kızı Özge Sağlam'ın 2 yaşındaki ‘Badem’ isimli kedisi, 7 Nisan’da evin aralık kalan kapısından dışarı çıkarak kayboldu.
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Daha önce hiç sokağa çıkmayan kedisinin kaybolması üzerine aile, sosyal medyada ilanlar paylaşıp, sokak direklerine afişler asarak ‘Badem’i’ aradı.
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Bazı çocukların kediyi gördüğünü söylemesi üzerine işaret edilen bölgeler defalarca kontrol edildi ancak Badem'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı.
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Günlerce aranan kayıp kedi, Sibel Kazaz tarafından sahil kenarında dolmuş durağında bulundu.
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