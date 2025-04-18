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Kayıp kedisi ‘Badem’i bulanı altınla ödüllendirdi

Trabzon'da Badem adlı kedisi kaybolan bir kişi kedilerini 2 gün sonra bularak kendilerine getiren genç kadın için "Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik” diyerek altınla ödüllendirid.

Kaynak: DHA
Kayıp kedisi ‘Badem’i bulanı altınla ödüllendirdi - Resim: 1

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Mukadder Korkmaz ve kızı Özge Sağlam'ın 2 yaşındaki ‘Badem’ isimli kedisi, 7 Nisan’da evin aralık kalan kapısından dışarı çıkarak kayboldu.

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Kayıp kedisi ‘Badem’i bulanı altınla ödüllendirdi - Resim: 2

Daha önce hiç sokağa çıkmayan kedisinin kaybolması üzerine aile, sosyal medyada ilanlar paylaşıp, sokak direklerine afişler asarak ‘Badem’i’ aradı.

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Kayıp kedisi ‘Badem’i bulanı altınla ödüllendirdi - Resim: 3

Bazı çocukların kediyi gördüğünü söylemesi üzerine işaret edilen bölgeler defalarca kontrol edildi ancak Badem'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı.

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Kayıp kedisi ‘Badem’i bulanı altınla ödüllendirdi - Resim: 4

Günlerce aranan kayıp kedi, Sibel Kazaz tarafından sahil kenarında dolmuş durağında bulundu.

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