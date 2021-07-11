Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginlik yarattı

ZEHİRLİ DEĞİL AMA CAN YAKIYOR

Sarıkız örümceği Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, dünyada da yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi etle beslenmektedir.