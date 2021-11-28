Kedi ile köpeğin sıradışı dostluğu hayretler içerisinde bıraktı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.
Ordu`nun Perşembe ilçesinde Perşembe İskelesi yanında bir çay bahçesinin işletmecisi ve çalışanları tarafından bakılan Pamuk isimli köpek ile kedi, birbirlerinden ayrılmıyor.
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İlçede düzenlenen 3. Hamsi Festivali`ne gelen vatandaşlar, kedi ile köpeğin bir arada yatmasını ve oynamasını görünce şaşkınlığını saklayamadı.
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Çay bahçesi çalışanı Bulut Genç, gazetecilere, sokaktayken sahiplendikleri köpeğe 7 yıldır baktıklarını, adını da Pamuk koyduklarını söyledi.
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Köpeğin, sokaktaki kedilere adeta annelik yaptığını dile getiren Genç, golden cinsi köpeğin kedilerle kurduğu dostluğu görenlerin cep telefonu ile fotoğraf çektiğini belirtti.
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