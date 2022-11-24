Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma işleminin bünyelerinde devam ettiğini söyleyerek, “Sahipli hayvanlara çip takılması uygulamasını bizzat burada gösterdik. Bu uygulama evcil yani sahipli hayvanlara çip takılması şeklinde ve bundaki amaç kimliklendirme. Herhangi bir operasyonla değil basit bir işlemle deri altına yapıldı. Deri altına çipler enjeksiyon yoluyla takılıyor. Ondan sonra bir barkot okuyucumuz var ve artık her birinin bir sahibi olacak. Bu kimlik sayesinde hayvanın yapılan operasyonları, aşılamaları veya ne kadar bilgi varsa hepsi gözükecek. Bizim bakanlığımızın PETVET diye bir kayıt sistemi var, bilgiler barkot sistemi ile sisteme girilecek ve artık bu işlemle evcil hayvanların kimliklendirilmesi yapılmış olacak. Bununla ilgili uygulamalar 31 Aralık'ta son. Ondan sonraki uygulamalarda 5199 sayılı kanuna göre ceza işlem uygulanabilecek. Sahipli hayvanların kimliklendirilmesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde şuan yapılıyor. Bununla ilgili özel bir merkezimiz var.” dedi.