Kedi yavrusu sandıkları hayvan bakın ne çıktı !
Arjantin'de kedi yavrusu sandıkları hayvanı alıp sahiplenen aile hayatlarının şokunu yaşadı. Aldıkları hayvanın bir puma olduğunu öğrenen aile hayvan koruma kuruluşuna teslim etti.
Arjantin'de kedi yavrusu sandıkları hayvanı evlerine alan bir aile, yavrunun puma çıkması üzerine hayatlarının şokunu yaşadı.
Arjantin’in San Miguel de Tucumán şehrinde yaşayan Florencia Lobo, erkek kardeşiyle birlikte bir parkta dinlendikleri sırada bir hayvanın ağlama seslerini duydu.
Sesi takip eden Lobo, iki yavru kedi buldu. Kedileri sakinleştiren Lobo, kardeşiyle konuştuktan sonra sahiplenmeye karar verdi. Tito ve Dani ismi verilen yavrulardan Dani, iki hafta sonra öldü.