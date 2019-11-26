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  3. 26 Kasım 2019 17:50

Kedi yavrusu sandıkları hayvan bakın ne çıktı !

Arjantin'de kedi yavrusu sandıkları hayvanı alıp sahiplenen aile hayatlarının şokunu yaşadı. Aldıkları hayvanın bir puma olduğunu öğrenen aile hayvan koruma kuruluşuna teslim etti.

Kedi yavrusu sandıkları hayvan bakın ne çıktı !

Arjantin'de kedi yavrusu sandıkları hayvanı evlerine alan bir aile, yavrunun puma çıkması üzerine hayatlarının şokunu yaşadı.

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Kedi yavrusu sandıkları hayvan bakın ne çıktı !

Arjantin’in San Miguel de Tucumán şehrinde yaşayan Florencia Lobo, erkek kardeşiyle birlikte bir parkta dinlendikleri sırada bir hayvanın ağlama seslerini duydu.

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Kedi yavrusu sandıkları hayvan bakın ne çıktı !

Sesi takip eden Lobo, iki yavru kedi buldu. Kedileri sakinleştiren Lobo, kardeşiyle konuştuktan sonra sahiplenmeye karar verdi. Tito ve Dani ismi verilen yavrulardan Dani, iki hafta sonra öldü.

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Kedi yavrusu sandıkları hayvan bakın ne çıktı !

Tito’nun da bir süre sonra hastalık belirtileri göstermesi üzerine, Lobo ve ailesi kediyi veterinere götürdü. Yavruyu muayene eden veteriner, aileye şok eden bir gerçeği açıkladı.

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