Kelaynakların sayısı giderek artıyor

Dünyada sadece Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977 yıllından bu yana Şanlıurfa Birecik'te Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. 1990 yılından itibaren göç etmeleri engellenen kelaynaklar, şubat- mart aylarında tutuldukları kafesten çıkarılarak, üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya bırakılıyor. Yılda 1 defa yumurtlayan kelaynaklar, temmuz ve ağustos aylarında da yeniden kafeslerine alınırken, içgüdüsel olarak göç yoluna gitmeleri engelleniyor.