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  3. 10 Ağustos 2020 00:22

Kelaynakların sayısı giderek artıyor

Nesli tükenmekte olan ve dünyada Fas dışında sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi sınırlarında yaşayan kelaynaklara bu yılki üreme döneminde 68 yeni üye katıldı. 1990'dan itibaren göç etmeleri engellenen kelaynakların sayısı, yeni yavrularla 285'e yükseldi.

Kelaynakların sayısı giderek artıyor

Dünyada sadece Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977 yıllından bu yana Şanlıurfa Birecik'te Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. 1990 yılından itibaren göç etmeleri engellenen kelaynaklar, şubat- mart aylarında tutuldukları kafesten çıkarılarak, üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya bırakılıyor. Yılda 1 defa yumurtlayan kelaynaklar, temmuz ve ağustos aylarında da yeniden kafeslerine alınırken, içgüdüsel olarak göç yoluna gitmeleri engelleniyor.

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Kelaynakların sayısı giderek artıyor

Dünyada sadece Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977 yıllından bu yana Şanlıurfa Birecik'te Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. 1990 yılından itibaren göç etmeleri engellenen kelaynaklar, şubat- mart aylarında tutuldukları kafesten çıkarılarak, üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya bırakılıyor. Yılda 1 defa yumurtlayan kelaynaklar, temmuz ve ağustos aylarında da yeniden kafeslerine alınırken, içgüdüsel olarak göç yoluna gitmeleri engelleniyor. 

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Kelaynakların sayısı giderek artıyor

1990 yılında sayıları sadece 11 olan kelaynakların, iyi bakımları, çevresel etkilerin azaltılması, göç zamanı yeniden kafeslerine alınmaları ve yeni yaşam alanlarına alışmaları ile üremeleri de çoğaldı. 

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Kelaynakların sayısı giderek artıyor

Bu yıl üreme döneminde 68 yeni yavrunun dünyaya gelmesi ile istasyondaki kelaynak sayısı 285'e yükseldi. Sayıdaki artış, hem istasyon çalışanlarını hem de hayvanseverleri mutlu etti.

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