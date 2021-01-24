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  3. 24 Ocak 2021 23:15

Kış geldi! Ayıların uykusu gelmedi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu ayı barınağı ve rehabilitasyon merkezi'nde 5'i yavru 66'ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi.

Kış geldi! Ayıların uykusu gelmedi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu ayı barınağı ve rehabilitasyon merkezi'nde 5'i yavru 66'ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi.

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Kış geldi! Ayıların uykusu gelmedi

Türkiye'nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı.

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Kış geldi! Ayıların uykusu gelmedi

Günde bir ayının yaklaşık 5 - 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti.

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Kış geldi! Ayıların uykusu gelmedi

Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

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