Kızıldeniz'den Akdeniz'e büyük göç: Sayıları 72'ye ulaştı

'ZARARLARI YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Balık türü sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Yakaladığımız bir diğer tür ise wahoo olarak adlandırılan balıktı. Wahoo balığının Akdeniz'de yalnızca 9 noktadan bildirimi yapılmış. Bunların 4'ü Orta Akdeniz, 5'i Doğu Akdeniz'den. Bu balığı Üçadalar bölgesinde tespit etmiştik. Bu yılsa Alanya ve Gazipaşa açıklarında yakalandığı bildirildi. Bizim bölgemiz olan İskenderun- Antalya arasında yapılan 5 farklı kayıt, bu balığın Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e girmiş olabileceğini düşündürüyor. Şu an için bu iki tür ekonomik olarak değerlendirilebilir, yenilebilen türler olduğu için zararları yok gibi görünüyor. Ayrıca aşırı bir popülasyon artışı da söz konusu değil" dedi.