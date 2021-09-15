Komodo ejderinin nesli tükeniyor
Dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderlerinin iklim değişikliği nedeniyle soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi..
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde savunmasız tür kategorisinden nesli tükenmekte olan türe alınan Komodo ejderleri ile ilgili yeni rapor yayımlandı.
Bir yetişkininin 3 metre uzunluğu ve 70 kilogram ağırlığıyla dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderinin soyunun yok olmaya doğru gittiği açıklandı.
Sadece Endonezya'da, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Komodo Ulusal Parkı'nda ve yakınlardaki birkaç adada yaşayan Komodo ejderlerinin sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından korunan tür olarak adlandırılan ve bugüne kadar birkaç örnek haricinde insanlarla temasa geçmeyen Komodo ejderlerinin soyunun iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğu belirtiliyor.