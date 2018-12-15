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  3. 15 Aralık 2018 11:35

Köpeğin havladığı kuyudan inek çıktı

Adana'da bir köpeğin yeşillik alana bakarak havladığını fark eden vatandaş, gittiğinde eski bir kuyuya düşen ineği fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği düştüğü kuyudan çıkardı. Köpek ise kurtarılan ineğin peşinden a

Köpeğin havladığı kuyudan inek çıktı

Olay Adana Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

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Köpeğin havladığı kuyudan inek çıktı

D-400 Karayolu kenarındaki yoldan bisiklet ile giden bir kişi, bir köpeğin yeşillik alan içinde bulunan bir yere bakarak havladığını fark etti. Bunun üzerine vatandaş hemen köpeğin havladığı yere gidip baktığında kuyu içinde bir inek olduğunu gördü.

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Köpeğin havladığı kuyudan inek çıktı

Vatandaş, ineğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

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Köpeğin havladığı kuyudan inek çıktı

İş makinesi ile kuyunun ağzı genişletilerek inek çıkarılmaya çalışıldı. Bu arada etrafta meraklı vatandaşlar toplanarak bu anları saniye saniye görüntüledi.

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