Köpeğin havladığı kuyudan inek çıktı
Adana'da bir köpeğin yeşillik alana bakarak havladığını fark eden vatandaş, gittiğinde eski bir kuyuya düşen ineği fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği düştüğü kuyudan çıkardı. Köpek ise kurtarılan ineğin peşinden a
D-400 Karayolu kenarındaki yoldan bisiklet ile giden bir kişi, bir köpeğin yeşillik alan içinde bulunan bir yere bakarak havladığını fark etti. Bunun üzerine vatandaş hemen köpeğin havladığı yere gidip baktığında kuyu içinde bir inek olduğunu gördü.
Vatandaş, ineğin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı.