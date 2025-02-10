Koruma altındaydı, korunamadı: Kuş cennetinde kahreden manzara

Ancak bu bölgenin yeterince korunmadığını belirten Köksoy, "Özellikle geceleri rüzgarlı havalarda çıkan yangınlar, sabahlara kadar kendi halinde sönene kadar devam ediyor. Çünkü alan bataklık olduğu için müdahale edilemiyor ve bunu fırsat bilen kişiler, bölgenin imara açılması için kasıtlı olarak yangın çıkarıyor" dedi.

Bölgenin hem endemik bitkileri hem de nesli tehlike altında olan kuşların yaşam alanı olduğunu söyleyen Koksoy, "Kum zambakları ve saz horozu yanan bölgelerde bulunmaktadır. Bu bölge kuşlar için Türkiye'nin önemli göç yollarından birisidir. Bölgenin artık yanmasını ve her yangında binlerce kuşun ölmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.