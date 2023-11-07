  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada

Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada

Kayseri'de 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe inen 5 kurt, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada - Resim: 1

Kayseri'de yiyecek bulmakta güçlük çektiği düşünülen 5 kurt, dün saat 03.00 sıralarında Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'ne indi. 

1 / 4
Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada - Resim: 2

Kurtlar, Mehmet Çalış'ın (42) 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe girdi. Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkan Çalış'ı gören kurtlar uzaklaştı. Çiftliğe giren kurt sürüsünün, 2 ineği yaraladığı öğrenildi.

2 / 4
Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada - Resim: 3

Öte yandan, kurtların çiftliğe girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 5 kurdun, çiftlikte bulunan hayvanlara saldırdığı anlar yer aldı. (DHA)

3 / 4
Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada - Resim: 4
4 / 4