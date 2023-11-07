Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada
Kayseri'de 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe inen 5 kurt, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kayseri'de yiyecek bulmakta güçlük çektiği düşünülen 5 kurt, dün saat 03.00 sıralarında Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'ne indi.
1 / 4
Kurtlar, Mehmet Çalış'ın (42) 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe girdi. Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkan Çalış'ı gören kurtlar uzaklaştı. Çiftliğe giren kurt sürüsünün, 2 ineği yaraladığı öğrenildi.
2 / 4
Öte yandan, kurtların çiftliğe girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 5 kurdun, çiftlikte bulunan hayvanlara saldırdığı anlar yer aldı. (DHA)
3 / 4
4 / 4